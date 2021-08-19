على المجتمع الدولي ألا يسمح باستخدام أفغانستان ميدانا لمعركة جيوسياسية

العالم-اسيا والباسفيك

جاء هذا خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بحسب "رويترز".

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية عن وانغ قوله، إن الوضع في أفغانستان لا يزال مضطربا يلفه الغموض وإن على المجتمع الدولي ألا يزيده اضطرابا.

ويوم أمس الأربعاء، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية، إن جمهورية الصين الشعبية، في إطار إمكانياتها، ستساعد في إعادة الإعمار الاقتصادي لأفغانستان.

أكد تشاو ليجيان أن الوضع في أفغانستان قد شهد تغيرات كبيرة في الآونة الأخيرة، وبعد أكثر من 40 عامًا من الحرب وعدم الاستقرار، يتوق الشعب الأفغاني إلى السلام.

وشدد على أن "الصين تأمل في أن تتمكن جميع الأطراف في أفغانستان من حل خلافاتها من خلال الحوار والتشاور، وتجنب الحروب الجديدة ومنع الكوارث الإنسانية، وتسهيل الانتقال السلس في البلاد".

وفي وقت سابق، قال ممثل "طالبان" (مصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا) سهيل شاهين، إن الدول الأخرى ملزمة بالمساعدة في إعادة بناء أفغانستان.