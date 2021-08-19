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أمن لبنان يضبط 8000 ليتر مازوت مخزنة بمنزل في بلدة القليعة

أمن لبنان يضبط 8000 ليتر مازوت مخزنة بمنزل في بلدة القليعة
الخميس ١٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

داهمت دورية من جهاز الامن القومي في الامن العام – مكتب مرجعيون بمؤازرة من مركز امن عام مرجعيون منزلا في خراج بلدة القليعة يعود لـ (م.م).

العالم - لبنان

وحسب موقع "المنار" فقد عثرت الدورية على 8 الاف ليتر من مادة المازوت مخزنة في احد الخزانات وبناء لاشارة النيابة العامة الاستئنافية تم توزيع الكمية على بلديات وافران المنطقة.

يذكر ان وسائل إعلام لبنانية كانت قد أفادت بداية الاسبوع الجاري، بانفجار صهريج مازوت في بلدة تليل بعكار شمال لبنان، مشيرة إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للانفجار وعدد من الجثث المحترقة، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وأفاد موقع lebanon 24 بأن الانفجار أدى إلى إصابة حوالي 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة وأضاف أنه تم انتشال 7 أشخاص من تحت الركام.

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أمن لبنان يضبط 8000 ليتر مازوت مخزنة بمنزل في بلدة القليعة

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