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"طالبان": الصين يمكن أن تساهم في بناء أفغانستان

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية سهيل شاهين، يوم الخميس، إن الصين يمكن أن تسهم في تنمية أفغانستان في المستقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية.

العالم-افغانستان

وجاءت تصريحات شاهين في مقابلة مع تلفزيون "سي جي تي إن" الحكومي الصيني.

وكانت هوا تشون يينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قالت في وقت سابق من اليوم إن الصين تتواصل مع حركة "طالبان" الأفغانية وأطراف أخرى "على أساس الاحترام الكامل لسيادة أفغانستان وإرادة جميع الأطراف".

وأضافت هوا: "في الحقيقة، التطور السريع للوضع في أفغانستان يكشف أيضا كيف افتقر العالم الخارجي إلى الحكم الموضوعي على الوضع المحلي، والفهم الدقيق للرأي العام هناك"، لافتة إلى أن بعض دول الغرب تحديدا يجب أن تتعلم بعض الدروس في هذا الصدد.

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"طالبان": الصين يمكن أن تساهم في بناء أفغانستان

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