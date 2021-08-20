البيت الأبيض: بايدن يأمل بانسحاب كل قواتنا من أفغانستان بحلول 31 أغسطس

العالم - الأميركيتان

وقال ساليفان، في حديث لقناة "CBS" الخميس: "الرئيس متمسك بضمان أن كل أمريكي يريد الخروج من أفغانستان سينسحب منها. وهو يؤمن بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك بحلول 31 أغسطس".

وتابع ساليفان، ردا على سؤال حول ما إذا يمكن أن يتعرض الأمريكيون الذين لن يخرجوا من أفغانستان حتى 31 أغسطس لأي خطر: "الأوضاع اليوم خطيرة وديناميكية ومحفوفة بتهديدات، وننظر في هذه المخاطر بشكل موضوعي ونأخذها بعين الاعتبار. لكننا أكدنا بكل وضوح لطالبان أنهم سيواجهون ردا سريعا بالقوة في حال منعهم عبور أي أمريكي وخرقهم عملية الإجلاء التي ننفذها في مطار كابل"حسب تعبيره.