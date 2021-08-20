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قائد الثورة يقيم مراسم العزاء الحسيني

قائد الثورة يقيم مراسم العزاء الحسيني
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أقام قائد الثورة الاسلامية مراسم العزاء الحسيني في الليلة الحادية عشرة من شهر محرم الحرام مساء الخميس.

العالم - ايران

وألقى حجة الاسلام مسعود عالي في المراسم التي اقيمت في حسينية الامام الخميني (رض) في العاصمة طهران، كلمة اعتبر فيها وجود المصائب والمصاعب ضرورة لسمو الانسان وكماله، وقال: انه لا يمكن إلغاء البلايا من عالم الدنيا، الا ان الانسان المؤمن لا يضطرب ولا يجزع في مواجهتها، وانما يخلق من البلاء والتهديد، نعمة وفرصة.

واضاف: ان سيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام)، حوّل بايمانه الكامل أصعب بلاء في العالم الى اكبر فرصة، وقال: ان الحفاظ على الدين واجتماع المؤمنين واقتدارهم حول محور الولاية سيستمر تحت الراية والنهضة الحسينية الى يوم القيامة.

وخلال هذه المراسم، تلا مهدي سماواتي قصائد في الرثاء وقرأ دعاء "التوسل"، كما ألقى الراثي محمود كريمي قصائد في المراسم.

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