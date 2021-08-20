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شاهد: نشطاء مواقع التواصل يحتفلون بالهزيمة الاميركية في افغانستان

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالنكسة الغير مسبوقة سياسيا وعسكريا واخلاقيا، منذ حرب فيتنام، التي تعرضت لها اميركا في افغانستان.

العالم - هاشتاغ

عبروا رواد المنصات الرقمية عن فرحتهم على طريقتهم الخاصة حيث جاء في حساب المقدسي للاعلام: "نائب الرئيس الأمريكي السابق، "مايك بنس": الانسحاب الأمريكي من أفغانستان هو أكبر إذلال لنا على الساحة الدولية منذ 40 عاماً".

وكتب سعيد دياب حول هذا الموضوع في حسابه:"حلفاء أمريكيا شعروا بالمفاجاه والخذلان من الطريقه التى تم فيها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. لأنهم صدموا من السرعه التى تخلت فيها أمريكيا عن حلفائها. إلا الانظمه العربيه، التابع لا رأي له وهى أنظمة تابعه وليست حليفه".

وجاء في حساب اخبار الطالبان لحظة بلحظة: "البعض ينظر الى الانسحاب الامريكي المرتبك من افغانستان على أنه تخبط وفشل رهيب، لكن البعض الآخر يعتقد أن أمريكا ألقت صخرة كبيرة في المياه الراكدة وأربكت الجميع وخلطت الأوراق ودفعت الدول لإعادة حساباتها، وهو أحد أساليب الجيل الرابع من الحروب الأمريكية هل هو كذلك أم إنه فشل امريكي".

وعلق عيسى زيد كاتباً: "وسائل الإعلام الصينية تسخر من الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان، قائلة إن سيطرة طالبان كانت "أكثر سلاسة من الانتقال الرئاسي في الولايات المتحدة".

وجاء في حساب ارم نيوز: "رأى مسؤول استخباري إسرائيلي سابق، أن ”الدرس الاستراتيجي الذي يمكن أن تستخلصه "إسرائيل" من وراء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وما نجم عنه من سيطرة حركة طالبان على كامل أراضي البلاد، هو أن الاعتماد بشكل كامل على واشنطن يحمل بين طياته مخاطر عميقة".

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق

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