شاهد.. اطلاق هاشتاغ سفينة الوعد الصادق ترحيباً بالسفينة الايرانية

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تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع كلمة السيد حسن نصرالله وبالسفينة الايرانية القادمة الى لبنان حيث كتب آسيا حول هذا الموضوع: "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ساعات وتبحر السفينة الإيرانية الأولى المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان، ويحذر من الخطأ معها، ويقول: "من لحظة إبحار السفينة ستعتبر أرضاً لبنانية".

وجاء في حساب مرور الكرام: "سماحة السيد حسن نصرالله: من الواجب ان نتوجه بالشكر الى ايران وسماحة الامام الخامنئي دام ظله ورئيس الجمهورية والمسؤولين الكرام والشعب الايراني العظيم، على وقوفهم الدائم الى جانب لبنان وشعبه، كما كانوا في المقاومة السند الحقيقي والقوي كذلك اليوم ايران تقف الى جانبنا".

وغردت ملاك بدورها: "أن تبحر السفينة في يوم العاشر من المحرم ليس سوى دليل قوة وعزة وامتداد من النصر في كربلاء".

وكتب فرحات حول هذا الموضوع: "جمهور المقاومة يطلب من سماحة السيد حسن نصر الله بالسماح له بإستقبال السفينة الايرانية بإحتفال حاشد".