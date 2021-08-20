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صحيفة: إسبانيا منعت سفينتين حربيتين روسيتين من الرسو في ميناء سبتة

صحيفة: إسبانيا منعت سفينتين حربيتين روسيتين من الرسو في ميناء سبتة
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "إل بايس" الإسبانية إن وزارة الخارجية لم تسمح لسفينتين حربيتين روسيتين بالرسو في ميناء سبتة على الساحل الشمالي لإفريقيا.

العاالم - روسيا

ووفقا للصحيفة، فقد طلب الجانب الروسي الإذن بالرسو في سبتة من 18 إلى 20 أغسطس للسفينة الكبيرة المضادة للغواصات "نائب الأدميرال كولاكوف"، وزورق القطر "ألتاي".

وكان المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي قال يوم الثلاثاء إن السفينة الحربية "نائب الأدميرال كولاكوف"، دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط لتنضم إلى المجموعة البحرية الروسية.

يذكر أنه في بداية عام 2017، لم تسمح إسبانيا لمجموعة حاملة طائرات روسية بقيادة حاملة الطائرات الثقيلة "الأدميرال كوزنتسوف" بدخول سبتة، حيث قالت مدريد وقتها إن دخول السفن الروسية إلى سبتة "كان غير مناسب".

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صحيفة: إسبانيا منعت سفينتين حربيتين روسيتين من الرسو في ميناء سبتة