ايران تندد بشدة بالاعتداء الارهابي على عزاء الامام الحسين (ع) في باكستان

العالم - ايران

وأعرب سعيد خطيب زادة عن مواساته لذوي ضحايا الهجوم الارهابي، وفيما دعا الى ضرورة التصدي الى كافة الاعتداءات الارهابية وغير الانسانية، شدد على أهمية تعاون دول المنطقة لمكافحة منفذي هذه الاعمال الارهابية والمنظمات التي تقف وراءهم وكل الذين يدعمونهم.

وسقط عشرات الضحايا جراء الهجوم الارهابي الذي استهدف مراسم احياء ذكرى عاشوراء في مدينة باهاوال نغر بولاية البنجاب وسط باكستان.

وقال وزير الشؤون الداخلية بولاية البنجاب الباكستانية براجه بشارت حسين ان شخصا استهدف المشاركين في مراسم احياء ذكرى عاشوراء بقنبلة يدوية.

واضاف: إن الشرطة تصرفت بسرعة واعتقلت المهاجم.