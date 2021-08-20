شاهد.. الشعب الافغاني يحيي مراسم عاشوراء بعد سيطرة طالبان على البلاد

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كما العالم الأسلامي يحي الافغان ذكرى استشهاد سبط رسول الله الامام الحسين(ع) حرصوا على إحياء شعائرهم هذه المرة بوجود طالبان.

في مدينة مزار شريف شارك المئات بمسيرات حسينية خرجت الى مرقد ينسب للامام علي(ع) وسط المدينة، اكد فيها الخطباء ان الامام الحسين(ع) مدرسة يرتادها الجميع فهو سفينة النجاة .

وقال احد المشاركين في المراسم:"كل هذه الأعوام قمنا باقامة مجالس الامام الحسين (ع) عمري 80 عام والان المجالس موجودة وليست لدينا اية مشاكل لا مع الدولة سابقا ولا مع طالبان حاليا".

في كابل العاصمة احيى المؤمنون المناسبة الأليمة، التحولات الجديدة لم تمنعهم من حضور مجالس العزاء الحسينية.

وقال الشيخ محمد رضا مظفر:"ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا نعزي المسلمين في العالم بذكرى عاشورء الامام الحسين ع وندعو الله ان يمن على المسلمين بالسلام والامن والاستقرار".

المجالس العاشورائية شملت مناطق واسعة منها قندهار وهرات وباميان خرج محبي أهل البيت عليهم السلام في مسيرات حاشدة جابت شوارع المدينة حاملين الاعلام الحسينية لأحياء واقعة الطف.

يؤكد جموع المعزين على اقامة مجالس العزاء دونما توقف اي من كان على سدة الحكم في افغانستان، طالبان أو اي نظام آخر.