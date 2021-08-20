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شاهد: عاشوراء الثورة الإنسانية ( الجزء الثاني)

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

نحن الیوم فی شهر محرم الحرام فی شهر قدم فيه قائد ابات الضيم اغلى ما لديه قدم روحه الطاهرة وابنائه البررة واصحابه الاوفياء هو رجل كما سموت بيه انتهى بك الى عظيم فجده رسول الرحمة وابوه امام المتقين يعسوب الدين وامه بضعة النبي الحوراء وام ابيها.

العالم - نوافذ

في شهر محرم الحرام نحيى بذكرى من كان شهيد الاصلاح، من خرج رفضاً لظلم تفشى وطغيان تجبر، فحياته في بصيرة البعض عظة من التاريخ ولكن تجمع التاريخ كله وحدودهها حيث لاتتسع لها حدود، هو الحسين ابن علي حيث ما وجدته كان نبراساً ومعلماً للمظلومين والمضطهدين والمكلومين للبشرية جمعا.

وكثيراً هم من اقتبسوا من نوره في سبيل العدالة والانسانية وهذا ماجسده الامام الخميني قدس سره الشريف برؤيته وبصيرته جسد روح ثورة الامام الحسين ومعانيها في أهمية الوقوف في وجه الاستبداد والاستكبار.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة حنان ضيا سلط الضوء على عاشوراء الثورة الإنسانية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

ضيوف الحلقة:

الدكتور جهاد سعد – مدير المركز العالمي للتوفيق

الدكتور أمين الساحلي - استاذ في الجامعة اللبنانية

الدكتور ميشال كعدي – كاتب وأديب

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شاهد: عاشوراء الثورة الإنسانية ( الجزء الثاني)