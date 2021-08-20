القضاء السعودي يحكم بالسجن لعامل هندي 600 يوم بزعم الإساءة لولي العهد

العالم- السعودي

وقالت صحيفة “إنديان إكسبريس” الهندية: إن فني التكييف هاريش بانجيرا من منطقة أودوبي في ولاية كارناتاكا عاد إلى منزله يوم الأربعاء ( 19 أغسطس) بعد أن أمضى 604 أيام في سجون النظام السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأيام التي قضاها العامل بانجيرا بتهمة التشهير بسمعة ولي العهد والمجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوهت إلى أن بانجيرا (34 عامًا) واجه عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، قبل تحقيق من قبل شرطة أودوبي وجد أن منتحلي الشخصية كانوا وراء المنشور الذي أوقعه في السجن.

واعتقل أحد سكان قرية البجادي بنجيرا في 22 كانون الأول 2019 في مدينة الدمام السعودية حيث كان يعمل.

وكان هذا بعد ثلاثة أيام من نشر منشور على Facebook يدعم قانون المواطنة (المعدل) للحكومة الهندية ويخطط لسجل وطني للمواطنين، مما أثار حفيظة صاحب العمل.

وقال العامل الهندي: أصدرت مقطع فيديو أعتذر فيه عن نشر هذا المنشور. ومع ذلك، لم أذكر أنه كان على وجه التحديد للمنشور الذي نشرته.

ثم ألغيت تنشيط حسابي على Facebook”، قال بانجيرا، الذي وصل إلى بنغالورو صباح الأربعاء، لصحيفة The Indian Express.

ولكن سرعان ما كان هناك حساب آخر على Facebook باسمه، حيث تم وضع منشورات تشهيرية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمجتمع السعودي، مما أدى إلى اعتقاله.

وبالعودة إلى المنزل في أودوبي، قدمت زوجته سومانا إم شكوى إلى شرطة المنطقة، قائلة إن أشخاصًا مجهولين انتحلوا شخصية بانجيرا على فيسبوك.

وفي أكتوبر 2020، ألقت الشرطة الهندية القبض على شقيقين من بلدة مودبيدري في منطقة داكشينا كاناندا، وهما عبد الحفيظ وعبد العزيز، بعد أن وجد تحقيقهما أن الاثنين أنشأ حسابًا على Facebook باسم Bangera في نفس اليوم الذي ألغى فيه ملفه الشخصي.

وفقًا للشرطة، فقد فعلوا ذلك بدافع الغضب من مشاركة بانجيرا لمنصب يدعم CAA و NRC.

وفي مطار بنغالورو الأربعاء، لم يستطع بانجيرا السيطرة على دموعه وهو يرى ابنته البالغة من العمر أربع سنوات بعد 19 شهرًا.

وختم العامل الهندي أنه كان واثقًا دائمًا من أنه سيحصل على العدالة. “لكن تم إطلاق سراحي فقط بعد أن أمضيت 604 أيام في السجن”.