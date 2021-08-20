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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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نبض السوشيال
مسؤول بحركة طالبان: العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع قادة الحركة للمساعدة في إجلاء مواطنيهم أو موظفيهم من العاصمة الأفغانية كابول
مسؤول بحركة طالبان: العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع قادة الحركة للمساعدة في إجلاء مواطنيهم أو موظفيهم من العاصمة الأفغانية كابول
مراسل العالم: كربلاء المقدسة تعلن مشاركة نحو 6 ملايين زائر بإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)
الشرطة الأميركية تحقق في احتمال وجود متفجرات في سيارة قرب مقر الكونغرس في واشنطن
اخلاء مبنى الكونغرس الامريكي لوجود شاحنة قربه يعتقد بأنها مفخخة
طالب الحسني: السعودية تريد خلق الازمات الاقتصادية في اليمن بعد فشلها بالمجالات العسكرية و السياسية
مصدر مطلع: شحنة الوقود المتجهة إلى لبنان من ايران تم شراؤها من قبل عدد من التجار الشيعة في لبنان
السيد الحوثي: أمريكا تراهن على الحروب بالوكالة عبر عملائها
السيد الحوثي: أمتنا اليوم في تقدم واضح وبات جليا الهزيمة الأمريكية كما حدث مؤخرا في أفغانستان
السيد الحوثي: أمتنا اليوم في تقدم واضح وبات جليا الهزيمة الأمريكية كما حدث مؤخرا في أفغانستان
مسؤول بحركة طالبان: العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع قادة الحركة للمساعدة في إجلاء مواطنيهم أو موظفيهم من العاصمة الأفغانية كابول
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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