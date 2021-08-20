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مسؤول بحركة طالبان: العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع قادة الحركة للمساعدة في إجلاء مواطنيهم أو موظفيهم من العاصمة الأفغانية كابول

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

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