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موسكو ترى أن واشنطن ستتخلى عن أوكرانيا عاجلا أم آجلا

موسكو ترى أن واشنطن ستتخلى عن أوكرانيا عاجلا أم آجلا
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

قالت روسيا، إن رحيل الولايات المتحدة من أفغانستان أظهر أن واشنطن ستتخلى عاجلا أم آجلا عن أوكرانيا، حليفتها ضد موسكو.

العالم - روسيا

المعروف أن موسكو وكييف على خلاف منذ وصول حكام موالين للغرب عام 2014 إلى السلطة في أوكرانيا، وضمت موسكو بعد ذلك شبه جزيرة القرم واندلعت حرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وتدعم الولايات المتحدة كييف من خلال تزويدها بأسلحة ومن خلال تدريب القوات الأوكرانية.

وفي مقابلة مع صحيفة «إزفستيا»، نشرت الخميس، قال رئيس مجلس الأمن الروسي النافذ نيكولاي باتروشيف، إن الانسحاب من أفغانستان يثبت ضعف الدعم الأمريكي لحلفائها.

وأضاف باتروشيف بسخرية: «هل تم إنقاذ النظام الموالي للولايات المتحدة في كابول بفعل أن أفغانستان كانت تتمتع بوضع حليف الولايات المتحدة خارج حلف شمال الأطلسي؟». ورأى أن «المصير نفسه ينتظر أنصار الأمريكيين في أوكرانيا». كما توقع أن «ينسى البيت الأبيض عاجلا أم آجلا حلفاءه في كييف».

وتطالب أوكرانيا الغرب منذ سنوات بتسريع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التهديد الروسي المتزايد، وهم يرفضون ذلك بحجة عدم كفاية الإصلاحات المطبقة وخوفا من التسبب بتصعيد عسكري مع موسكو.

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