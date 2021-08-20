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شاهد .. ما هي ابرز قيم النهضة الحسينية؟

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد الاستاذ في الجامعة اللبنانية  الدكتور أمين الساحلي من اجل ان على ضرورة تعلم اربعة قيم من نهضة الإمام الحسين(ع) وهي اخراج طاعة الايمان عن طوع السلاطين واعتاق اسرى المسجد  فضائات الميادين وامحاء واعظ الالوان دون تلوين و تخمد موقد العراف انوار البراهين.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف الساحلي خلال مشاركته في برنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الاخبارية:" يجب ان يؤمن الانسان ان مرضاة الله لا تمر عبر طاعة السلطان والذين نظروا ان الطريق الى الله حصريا عن طريق طوع السلطان واحناء الرقاب لسلاطين الزمان ولامراء البلدان المحتلفة هؤلاء هم فقهاء السلاطين الذين حاربوا الامام الحسين (ع) وليس فقط في سنة 61 للهجرة انما في كل زمان وهؤلاء اكثر عداوة على نهضة الحسين (ع) من الذين قاتلوه وقتلوه في يوم عاشوراء".

وتابع الساحلي قائلاً:"يجب ان ناخذ المعاني القوية والمشتقة من فلسفة الواقع حتى تعظنا تماما كالذي صعد الينا من كربلاء بدون السنة وكلام وفلسفة وتحليل ونفذ الى اعماقنا بغض النظر عن اثنياتنا ولغاتنا وجهاتنا وطبقاتنا الاجتماعية والمالية والاقتصادية".

وبين الساحلي ان كربلاء نبتت على اساس الفكر الاستدلالي وليس على طريقة العرافين التي جابهت وحاربت الامام الحسين عليه السلام وحدثت الناس على الدماء النبيلة وان الدين اسرار لايمكن اكتنانها ويجب على الناس احناء رقابهم لقدر قدره الله لهم وجعلوا هذه الفلسفة قدرا الاهياً ولكن الامام الحسين عليه السلام قال من وجد سلطاناً محلاً لحرام الله ولم يخرج عليه بقول او بفعل كان حقاً على الله ان يدخله مدخل لذا يجب ان نفهم منطق الامام الحسين عليه السلام بهذه الصورة".

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق

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