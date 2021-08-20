اليابان تخطط لدراسة أحد أقمار المريخ

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وقال بيان صادر عن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية: تخطط اليابان لإرسال مسبار لاستكشاف قمر المريخ، فوبوس، عام 2024، وجمع عينات من تربة هذا القمر.

وأضاف البيان: من المفترض أن ترسل مركبة نحو فوبوس، وهذه المركبة ستحمل مسبارًا سيقوم بجمع عينات من سطح هذا القمر، وبعدها ستعود المركبة باتجاه الأرض حاملةً تلك العينات، وقبل دخولها الغلاف الجوي لكوكبنا ستسقط العينات في كبسولة خاصة ليحصل عليها الخبراء اليابانيون، أي كما حصل سابقًا مع مسبار هايابوسا - 2 التي أرسلته اليابان لدراسة كويكب ريوغو.

ويتوقع العلماء اليابانيون أن المسبار سيتمكن من جمع نحو 10 غرامات من العينات من تربة قمر فوبوس، وأن هذه العينات ستساعدهم في إجراء دراسات علمية لمعرفة أصل هذا القمر.

وتجدر الإشارة إلى أن قمر ’’فوبوس‘‘ كان قد اكتشف مع قمر ’’ديموس‘‘ التابع للمريخ أيضًا من قبل العالم الأمريكي، آساف هول، عام 1877، ويعتقد بعض العلماء أن هذين القمرين تشكلا من قمر كبير كان تابعًا للمريخ وتفكك منذ نحو 3 مليارات سنة.