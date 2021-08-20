الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول بالبيت الأبيض: الولايات المتحدة أجلت نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار كابول في أفغانستان أمس الخميس

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الناتو يعلن إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من أفغانستان

شاهد .. ما هي ابرز قيم النهضة الحسينية؟

شاهد: نشطاء مواقع التواصل يحتفلون بالهزيمة الاميركية في افغانستان

احتفالًا بالذكرى التاسعة لهبوط كيوريوسيتي على سطح الكوكب ناسا تعرض مشهدًا بانوراميًا جديدًا للمريخ +فيديو

الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات و الخروقات الصهيونية لسيادة لبنان

غرفة التجارة في محافظة زنجان الايرانية توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الصينية