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مراسل العالم : عناصر طالبان يحملون حاليا احدث البنادق الاميركية وانباء عن سيطرتها على طائرات ومدرعات اميركية

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

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