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هكذا سيناقش البرلمان الايراني غدا أهلية وزراء الرئيس الجديد

هكذا سيناقش البرلمان الايراني غدا أهلية وزراء الرئيس الجديد
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

يبدأ البرلمان الايراني غدا السبت بمناقشة أهلية الوزراء الذين يرشحهم رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي لتولي الحقائب الوزارية.

العالم - ايران

ووفقا للائحة الداخلية فان البرلمان يمنح ساعتين و30 دقيقة لرئيس الجمهورية للحديث عن الوزراء الذين رشحهم، وبامكان رئيس الجمهورية استخدام هذا الوقت أو عدم استخدامه، ثم بعد ذلك يتحدث 5 نواب مؤيدين لحكومة رئيسي و5 نواب معارضين لها عن عموم الحكومة.

ثم يبدأ البرلمان بمناقشة مؤهلات كل وزير، ثم يتحدث نائبين مؤيدين ونائبين معارضين كل واحد منهم 10 دقائق عن الوزير المقترح، ثم تمنح الفرصة للوزير المقترح للحديث بـ 30 دقيقة عن نفسه أو الرد على الاعتراضات التي وجهت له.

بعد مناقشة البرلمان لأهلية جميع الوزراء والتي من المتوقع أن تستمر 4 آيام، يبدأ أعضاء البرلمان بالتصويت على كل وزير.

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