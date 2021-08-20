شاهد.. استيلاء طالبان على اسلحة أمريكية يثير قلق الجيش الامريكي

العالم - افغانستان

استيلاء جماعة طالبان على اسلحة وعتاد اميركية تركتها القوات الافغانية اثناء فرارها، اثار قلق المسؤولين الاميركين الحاليين منهم والسابقين.

حيث يعتقدون ان كل ما لم يتم تدميره من اسلحة قد تقع في ايدي جماعات متشددة اخرى مثل داعش الوهابية وتستخدم ضد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، او تُسلم لخصوم واشنطن مثل الصين وروسيا.

ورغم عدم توافر أرقام محددة، الا ان التقييم الاستخباراتي الحالي يشير إلى أن طالبان سيطرت على أكثر من ألفي عربة مدرعة وما يصل إلى اربعين طائرة، ولذلك تبحث الادارة الاميركية عدة خيارات قد يكون من بينها توجيه ضربات جوية لاستهداف العتاد العسكري الأثقل مثل الطائرات الهليكوبتر.

جنرالات حذروا ايضا من ان الاسلحة الخفيفة واجهزة الرؤية الليلة قد تعطي طالبان ميزة في مواجهة أي مقاومة قد تستجد في معاقل معروفة بمناهضة الجماعة مثل وادي بانجشير.

وعلى ما يبدو ان المواجهات لن تقتصر على معارضي طالبان فقط بل قد تشمل اعدائها ايضا بحسب الادارة الاميركية التي توقع مستشارها للأمن القومي جيك سوليفان ان تشن داعش هجوما ارهابيا في افغانستان، ولذلك سيتم زيادة عدد الاميركيين المغادرين لاقصى حد.

تطورات واستنتاجات زادت من حدة الانتقادات الموجهة لادارة جو بايدن، خاصة بعد ان كشفت صحيفة وول ستريت جورنال ان خمسة وعشرين دبلوماسيا اميركيا في افغانستان ارسلوا برقية داخلية الشهر الماضي لوزير الخارجية انتوني بلينكن حذروا فيها من احتمال سقوط العاصمة كابول سريعا في يد طالبان مع انسحاب القوات الاميركية وقدموا توصيات لتخفيف حدة تداعيات تخلى واشنطن عن حليفتها الحكومة الافغانية وتركها ضعيفة غير قادرة على الصمود ولو لايام.