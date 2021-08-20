كيف يقرأ قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت "، أشار حسن مقلد الى أنه عندما قررت الحكومة اللبنانية بمنح سلة الدعم منذ أكثر من سنة و9 اشهر، وجدنا أن هذه الطريقة التي نعامل فيها في الدعم لن توصل الشعب اللبناني الى أكثر من عام وشهر لبقية الدعم الموجود فلا يوجد أي مراقب عاقل ينظر الى حركة المال في لبنان وبالقرار الصادر الا وكان يعلم أنه في هذا الوقت بالتحديد هنالك قرار سيصدر بهذا الشأن بسبب انه منذ شهر ذلك يرتبط بالبطاقة التموينية.

ونوه مقلد ان جميع اللبنانيين ينتظرون بداية شهر ايلول ليجدوا 935 مليون دولار المفترض ان يأتوا من صندوق النقد الدولي ماذا سيفعل بهم .

وكانت أزمة الوقود التي يعاني منها لبنان، نتيجة الضغوط الإقتصادية التي تفرضها جهات دولية معينة، دفعت بايران إلى المبادرة وتقديم يد العون والمساعدة الإنسانية.

وأعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سفينة ايرانية محملة بالمحروقات ستبحر باتجاه السواحل اللبنانية مؤكدا في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء، أن السفينة ستكون أرضا لبنانية بمجرد إبحارها من السواحل الإيرانية، محذرا الأميركيين والإسرائيليين من المساس بها.

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