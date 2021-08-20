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هدف أصرار النظام البحريني على استهداف أطفال البحرين

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد ضيف البرنامج جواد فيروز رئيس منظمة سلام للديمقراطية من لندن، أنه على الرغم من توقيع البحرين اتفاقية حقوق الطفل بعام 1992، وعلى البروتوكولين الملحقين في عام 2004، إلا ان النظام البحريني في عام 2011، قد ضرب بكل هذه الاتفاقيات بعرض الحائط، وانتهك أبسط حقوق الأطفال باستهدافهم المباشر.

العالم - مراسلون

وأشار فيروز الى أنه على القائمة هنالك العديد من الضحايا الأطفال الذي قتلوا بدم بارد باستهداف في الطرقات والشوارع أو الذين أصبحوا الآن يعانون كثير من العاهات بسبب استهدافهم بطلق ناري مباشرة أو الذين زج بهم في السجون وتعرضوا للتعذيب الشديد مثل الطفل مهدي مفتاح في عام 2017، فقد تم استئصال جزء من جهازه التناسلي، وحاليا يوجد العديد من الأطفال في السجون البحرينية الذين تم الحكم عليهم بأحكام قاسية.

وكانت وثقت مؤسسات حقوقية انتهاكات مرتكبة تطال الأطفال في السجون ومحاكمتهم في ظل ظروف لا قانونية، تطرق تقرير حديث لمركز البحرين لحقوق الإنسان إلى بعض حالات التعذيب والحرمان من الحرية لأطفال بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وهي نماذج لحالات من الانتهاكات في السجون البحرينية.

وذكرت منظمة العفو الدولية ان البحرين تبدي استخفافا صارخا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان باقدامها على اعتقال مشتبه بهم تحت السن القانونية، والزج بهم في السجون فبعد قيام قوات النظام البحرينية باستخدام القوة المفرطة لقمع المظاهرات المناهضة للحكومة، فانها استهدفت الاطفال على ما يبدو في حملة قمع مكثفة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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