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لبنان مجلس النواب اللبناني يبدأ جلْسة لمناقشة كيفية التعامل مع أزمة نقص الوقود في البلاد

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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