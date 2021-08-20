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ماذا وراء خلوة يائير لابيد ورئيس المخابرات المصرية؟

ماذا وراء خلوة يائير لابيد ورئيس المخابرات المصرية؟
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد برئيس المخابرات المصرية عباس كامل في القدس المحتلة، وناقشا تعميق العلاقات بين الجانبين.

العالم - الاحتلال

وبحسب مكتب لابيد على ما نقل إعلام الاحتلال، "ناقش الأخير كامل إمكانيات التعاون المستقبلي في مجالات التجارة والطب والزراعة والطاقة والتكنولوجيا".

وأشار لابيد في تغريدة له على حسابه على "تويتر" إلى أن "لدى "تل أبيب" والقاهرة مجالات أخرى يمكن تعزيز التعاون فيها، بدءا بالتجارة والطب والتكنولوجيا والزراعة والطاقة، وهي المجالات التي ستساعد على تعزيز التواصل بين الطرفين".

وأضاف: "أشرنا إلى الدور المركزي الذي تلعبه سفارة الكيان الإسرائيلي في القاهرة في هذا السياق واتفقنا على استمرار البحث المشترك".

وزعم لابيد أن "الشراكة الاستراتيجية مع مصر التي تقوم على اتفاقية السلام ضرورية لأمن المنطقة واستقرارها".

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ماذا وراء خلوة يائير لابيد ورئيس المخابرات المصرية؟

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