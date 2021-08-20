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رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري:استخدام الاجواء اللبنانية كمنصة للعدوان على سوريا هو ليس فقط خرقا فاضحا للقرار 1701 إنما عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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