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باكستان تستأنف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأفغانية

باكستان تستأنف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأفغانية
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

استأنفت شركة الطيران الباكستانية الحكومية رحلاتها الخاصة إلى كابل، من أجل إجلاء الباكستانيين والأجانب الذين تقطعت بهم السبل في أفغانستان.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال وزير الإعلام، فؤاد تشودري، في تغريدة، إن الخطوط الجوية الباكستانية سترسل طائرتين لها إلى العاصمة الأفغانية يوم الجمعة لإجلاء 350 راكبا.

وأضاف تشودري إن وزارة الداخلية الباكستانية تسهل أيضًا إجلاء الباكستانيين والأجانب من أفغانستان عبر المعابر الحدودية.

ويأتي هذا التطور الأخير بعد أيام من تعليق الخطوط الجوية الباكستانية جميع الرحلات الجوية إلى كابل لحماية الركاب وطاقم الطائرة والطائرات بعد استشارة سلطات الطيران المدني الأفغانية.

تحاول الحكومة الباكستانية إجلاء مواطنيها والأجانب بالطرق الجوية والبرية منذ سيطرة طالبان على كابل.

لهذا الغرض، تقوم باكستان بإصدار تأشيرات دخول عند الوصول لجميع الدبلوماسيين والأجانب والصحفيين الذين يرغبون في مغادرة كابل بسبب مخاوف أمنية.

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