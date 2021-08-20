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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة بالرصاص المطاطي و10 حالات اختناق خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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