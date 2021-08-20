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المتحدث باسم "طالبان" لـ"سبوتنيك": من المبكر الحديث عن شكل الحكم الجديد في أفغانستان ولم نعلن عن إمارة إسلامية حتى الآن

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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