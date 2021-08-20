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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الخارجية السورية: إستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها الإرهابية لن ينجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري
الخارجية سورية: العدوان الإسرائيلي الغادر يأتي في إطار سياسات مستمرة في تبادل فاضح للأدوار بين كل الأطراف المتورطة في سفك الدم السوري
الخارجية سورية تطالب مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية
المتحدث باسم "طالبان" لـ"سبوتنيك": من المبكر الحديث عن شكل الحكم الجديد في أفغانستان ولم نعلن عن إمارة إسلامية حتى الآن
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة بالرصاص المطاطي و10 حالات اختناق خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري:استخدام الاجواء اللبنانية كمنصة للعدوان على سوريا هو ليس فقط خرقا فاضحا للقرار 1701 إنما عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا
نبيه بري:استخدام الاجواء اللبنانية كمنصة للعدوان على سوريا هو ليس فقط خرقا فاضحا للقرار 1701 إنما عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا
لبنان مجلس النواب اللبناني يبدأ جلْسة لمناقشة كيفية التعامل مع أزمة نقص الوقود في البلاد
مصادر عراقية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تعلن اكتمال استعداداتها اللوجستية وجاهزيتها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد
بعد قرار ايران مد لبنان بالمحروقات واشنطن تتدخل وتطرح خطة بديلة
الخارجية السورية: إستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها الإرهابية لن ينجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش
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