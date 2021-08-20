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العفو الدوليّة تُجدّد مطالبتها  السّلطات البحرينيّة بالإفراج عن المعتقل السنكيس

العفو الدوليّة تُجدّد مطالبتها  السّلطات البحرينيّة بالإفراج عن المعتقل السنكيس
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

جددت منظّمة العفو الدوليّة، مطالبتها السّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن الأكاديمي البحريني المعتقل «الدكتور عبد الجليل السنكيس»، دون قيدٍ أو شرط.

العالم-البحرين

وقالت المنظّمة في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها على «موقع تويتر»، إنّه «مضى 43 يومًا على إضراب النّاشط البحريني المعارض عبد الجليل السنكيس عن الطّعام، والذي تسبّب في فقده 18 كلغ من وزنه».

وأضافت أنّ «السّنكيس خاضع منذ نقله للمستشفى، لأنبوب التغذية الوريديّة الذي سبّب له الألم، كما تمّ تقليل عدد الزّيارات المسموح بها لعائلته لمرّة واحدة كلّ أسبوعين» – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّه بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا على معاملته السيّئة في سجن جو المركزي، ومصادرة إدارة السّجن في أبريل/ نيسان الماضي لأوراق بحثه الذي عمل على تأليفه لأربع سنوات.

ويعاني السّنكيس من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا على ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة.

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