العفو الدوليّة تُجدّد مطالبتها  السّلطات البحرينيّة بالإفراج عن المعتقل السنكيس

العالم-البحرين

وقالت المنظّمة في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها على «موقع تويتر»، إنّه «مضى 43 يومًا على إضراب النّاشط البحريني المعارض عبد الجليل السنكيس عن الطّعام، والذي تسبّب في فقده 18 كلغ من وزنه».

وأضافت أنّ «السّنكيس خاضع منذ نقله للمستشفى، لأنبوب التغذية الوريديّة الذي سبّب له الألم، كما تمّ تقليل عدد الزّيارات المسموح بها لعائلته لمرّة واحدة كلّ أسبوعين» – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّه بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا على معاملته السيّئة في سجن جو المركزي، ومصادرة إدارة السّجن في أبريل/ نيسان الماضي لأوراق بحثه الذي عمل على تأليفه لأربع سنوات.

ويعاني السّنكيس من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا على ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة.