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روسیا
ترکیا
افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: تظاهرة حاشدة بمحافظة المهرة اليمنية رفضا لتواجد القوات السعودية والبريطانية بمطار الغيظة وللمطالبة بخروجها
المستشارة الالمانية ميركل: يجب تطبيق مخرجات مؤتمر برلين وسحب القوات الأجنبية من ليبيا تدريجيا
المستشارة الالمانية ميركل: سيطرة "طالبان" على أفغانستان تطور مؤسف لكنه أمر واقع
الرئيس الروسي بوتين: الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا لا يزال صعبا بسبب العقوبات غير القانونية والجائحة
الرئيس الروسي بوتين في مؤتمر صحفي مع المستشارة الالمانية: يجب وضع حد لأسلوب فرض قيم من الخارج وبناء ديمقراطيات في دول أخرى
الرئيس الروسي بوتين مع مؤتمر صحفي مع المستشارة الالمانية: سيطرة طالبان على معظم أفغانستان أمر واقع يجب أن ننطلق منه
القائم بأعمال وزير الدفاع الافغاني في حكومة غني: "قوات المقاومة" انتزعت السيطرة على ثلاث مناطق في ولاية بغلان شمال البلاد من طالبان
مراسل العالم: انباء تتحدث عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية باكستان الى العاصمة الافغانية يوم الأحد المقبل
مراسل العالم: طائرة اف 16 امريكية تحلق فوق سماء العاصمة الافغانية كابل
مراسل العالم: اشتباكات عنيفة بين مسلحي طالبان ومقاومين في مديرية "بالا حصار" بولاية بغلان شمال افغانستان
مصادر لبنانية: مجلس النواب يوصي بضرورة تشكيل حكومة جديدة وإقرار البطاقة التمويلية وتحرير السوق
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش
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