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سوريا تدين الاعتداءات الصهيونية وتطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة

سوريا تدين الاعتداءات الصهيونية وتطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا اعتداءات الاحتلال التي استهدفت محيط دمشق ومحيط مدينة حمص أمس، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات.

العالم-سوريا

وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: "الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية لن تنجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش العربي السوري وحلفائه، ولن تثنيهم عن هزيمة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وباقي المجموعات الإرهابية شريكة (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية في الإرهاب".

وأضاف البيان: "وزارة الخارجية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا، وأن يفرضا على الاحتلال الإسرائيلي احترام القرارات المتعلقة باتفاقية فصل القوات، ومساءلته عن إرهابه وجرائمه".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية مساء أمس الخميس لصواريخ الاحتلال من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص.

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