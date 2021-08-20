قوات الاحتلال تفرّق مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة المحتلة

العالم - الاحتلال

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، تجاه مئات الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة، بالقرب من جبل “صَبيح” ببلدة بيتا جنوبي نابلس (شمال).

وأوضح الشهود أن عشرات المشاركين في المسيرة المنددة بالاستيطان الإسرائيلي أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.

ورشق شبان فلسطينيون، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات سيارات مطاطية.

وتشهد “بيتا” منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على موقع يقع في أراض فلسطينية خاصة تقع على “جبل صَبيح”.