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شاهد.. اهالي بلدة سلوان يحتجون على مصادرة اراضيهم لصالح المستوطنين

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

‏نظمت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك صلاة جمعة حاشدة تضامنا مع اصحاب الاراضي المهددة بالمصادرة، حيث سبق الصلاة وقفة تضامنية وجولة في اراضي واد الربابة.

‏العالم - مراسلون

نظمت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك صلاة جمعة حاشدة تضامنا مع اصحاب الاراضي المهددة بالمصادرة، حيث سبق الصلاة وقفة تضامنية وجولة في اراضي واد الربابة.

جائوا من كل القدس المحتلة الى خيمة اعتصام سلوان هذه الخيمة التي ترمز للصمود والتحدي ضد الاحتلال وسياساته العنصرية رافعين شعار لا للهدم ولا للترحيل وسط تواجد امني احتلالي ادى المشاركون الصلاة على اراضيهم المهددة بالمصادرة.

الاحتلال الاسرائيلي الذي تواجد بشكل مكثف بمحيط بلدة سلوان قام بالاعتداء على المشاركين بقنابل الصوت لتفريقهم لكن ذلك لم يثني المقدسيين من مواصلة نضالهم حتى وقف التهديدات بحق اهالي بطن الهوا وحي الشيخ جراح.

ويتعرض اهالي بلدة سلوان لمخاطر التهجير والترحيل لصالح المستوطنين لقرب البلدة من المسجد الاقصى المبارك ويحاول الاحتلال تفريغ البلدة التي تعتبر خط الدفاع الاول عن المسجد الاقصى المبارك.

ما يتعرض له اهالي بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك ليس فقط هدم المنازل ومصادرة هذه المنازل لصالح المستوطنين وانما هذه المساحات الاراضي الملاصقة لسوح المسجد الاقصى المبارك هي ايضا مهددة بالمصادرة والاستيلاء عليها.

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