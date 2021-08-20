شاهد..التوتر يخيم على العلاقات الجزائرية - المغربية

العالم - الجزائر



توتر جديد بين المغرب والجزائر بعد قرار الاخيرة إعادة النظر في علاقاتها مع الرباط راجعة بذلك لما اسمتها بالأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب.. الرئاسة الجزائرية اعلنت ايضا تكثيف المراقبة الامنية على حدود البلاد مع المغرب، والحدود بين البلدين مغلقة رسميا منذ عام اربعة وتسعين. وهذا القرار اتخذ خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وخصص لتقييم الوضع العام عقب الحرائق الضخمة التي أودت بحياة تسعين شخصا شخصا على الاقل في شمال البلاد. واتهمت الرئاسة الجزائرية في بيانها المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي بالتآمر ضدها. وهذه الاتهامات جاءت بعد ان اكد تبون، إن اغلب حرائق التي اندلعت في البلاد كانت من فعل أياد إجرامية.



علاقات بين الجارين تشهد توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية التي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. وتعتبر الرباط الجزائر طرفا أساسيا في نزاع الصحراء الغربية. فيما ادى التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي الى مزيد من التوتر بين الرباط والجزائر حيث تؤكد الاخيرة ان هذا التطبيع يضر بامنها القومي، بسبب دعمها للشعب الفلسطيني في مقاومته بوجه كيان الاحتلال.



الاسبوع الماضي قام وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي يائير لابيد، بزيارة رسمية الى المغرب، وهاجم من هناك الجزائر، معبرا عن قلقه من دورها في المنطقة. وهاجم الجزائر بسبب الحملة التي شنتها ضد قرار الاتحاد الافريقي في قبول كيان الاحتلال بالمنظمة القارية بصفة مراقب.



مراقبون اكدوا ان السنوات الاخيرة بدأت تشهد نوعا من الانفراجة في العلاقات بين البلدين الا ان كيان الاحتلال هو من عمل على زعزعة هذه العلاقات، واعاد التوتر اليها.