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ينظم في ذكرى حرق الأقصى..

فصائل المقاومة تكشف عن قرارها بنقل المهرجان الجماهيري من المنطقة الحدودية

فصائل المقاومة تكشف عن قرارها بنقل المهرجان الجماهيري من المنطقة الحدودية
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

توافقت الفصائل الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، على إقامة المهرجان الجماهيري الذي سينظم يوم غد السبت، في منطقة ساحة ملكة شرق مدينة غزة قرب الحدود مع الاحتلال.

العالم - فلسطين

وبحسب مصدر من الفصائل تحدث في تصريحات صحفية، فإن القرار اتخذ بعد تحفظ بعض الفصائل على نقل مكان المهرجان إلى داخل مدينة غزة، منعًا لأي احتكاكات بين المشاركين وقوات الاحتلال، خاصةً في ظل التسهيلات المقدمة من قبل حكومة الإحتلال وكذلك مع الإعلان القطري عن توقيع اتفاق لصرف المنحة المالية للعوائل الفقيرة بداية الشهر المقبل.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، ذكرت عند منتصف الليل، أن الفصائل تتجه نحو تغيير مكان المهرجان الجماهيري الذي كان من المقرر أن يعقد مساء يوم غد السبت، في منطقة ملكة القريبة من الحدود شرق مدينة غزة، إلى ساحة عامة في وسط المدينة.

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