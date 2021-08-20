فصائل المقاومة تكشف عن قرارها بنقل المهرجان الجماهيري من المنطقة الحدودية

العالم - فلسطين

وبحسب مصدر من الفصائل تحدث في تصريحات صحفية، فإن القرار اتخذ بعد تحفظ بعض الفصائل على نقل مكان المهرجان إلى داخل مدينة غزة، منعًا لأي احتكاكات بين المشاركين وقوات الاحتلال، خاصةً في ظل التسهيلات المقدمة من قبل حكومة الإحتلال وكذلك مع الإعلان القطري عن توقيع اتفاق لصرف المنحة المالية للعوائل الفقيرة بداية الشهر المقبل.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة، ذكرت عند منتصف الليل، أن الفصائل تتجه نحو تغيير مكان المهرجان الجماهيري الذي كان من المقرر أن يعقد مساء يوم غد السبت، في منطقة ملكة القريبة من الحدود شرق مدينة غزة، إلى ساحة عامة في وسط المدينة.