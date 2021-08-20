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وقفات في محافظة صنعاء إحياء لذكرى عاشوراء

وقفات في محافظة صنعاء إحياء لذكرى عاشوراء
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

نظمت في مديريات محافظة صنعاء اليوم الجمعة، وقفات عقب صلاة الجمعة، إحياءً لذكرى عاشوراء تحت شعار "على نهج الحسين(سلام الله عليه)".

العالم-اليمن

وخلال الوقفات، أكد المشاركون أن ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) وشجاعته ومنهجه كانت وما تزال أنموذجا لكل أحرار الأمة، يستوحون منها مبادئ الفداء والتضحية في مقارعة قوى الطغيان.

كما أكدوا أن الشعب اليمني سيظل مدافعا عن الأرض والعرض، والسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام في الانتصار لقضايا الأمة .. لافتين إلى حاجة الأمة للقيم والمبادئ التي حملتها الثورة الحسينية في نصرة الحق.

وأشارت كلمات الوقفات إلى ما يتعرّض له الشعب اليمني من عدوان وحصار منذ أكثر من ست سنوات، وما تتطلبه المرحلة من تعزيز الصمود والثبات في مواجهة قوى الظلم والطغيان.

ودعت إلى التمسك بمبادئ ومنهج آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لضمان تصحيح مسار الأمة للوصول إلى الحرية والعزة والكرامة والاستقلال.

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات أن الشعب اليمني لن يفرط في سيادته مهما أمعنت قوى العدوان في ارتكاب المجازر وتشديد الحصار.

وجددت التأكيد على وقوف أبناء محافظة صنعاء صفا واحدا في مواجهة العدوان، والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

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