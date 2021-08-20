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مراسل العالم:ما يقارب 50 الف شخص يحاول الدخول الى مطار كابل الدولي للهروب من افغانستان

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

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