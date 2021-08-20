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صحيفة تركية: مسؤولون أفغان غادروا بلادهم عبر طائرات تركية

صحيفة تركية: مسؤولون أفغان غادروا بلادهم عبر طائرات تركية
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الجمعة، بأن تركيا ساعدت بعض المسؤولين الأفغان في مغادرة بلادهم عبر طائرات تركية بعد سيطرة حركة "طالبان" على الوضع هناك.

العالم _ أوروبا

وقالت الصحيفة إن 324 مسؤولا أفغانيا "هربوا على متن طائرة تعود للخطوط الجوية التركية"، وكان من بينهم محمد سروار دانيش، النائب الثاني لرئيس الجمهورية، ووزير الخارجية محمد حنيف أتمر، ورئيس المخابرات الوطنية أحمد ضياء سراج، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية عبد المتين بك، إضافة للمسؤول البارز عناية الله بابور فرهمند، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، فضلا عن ثلاثة وزراء سابقين.

وأشارت إلى أن عملية إجلاء المسؤولين الحكوميين المقربين للسلطات التركية، تمت بالتنسيق بين السفارة التركية في كابل وأنقرة، قبل سقوط العاصمة الأفغانية بيد حركة "طالبان".

من جهتها، كشفت صحيفة "خبر ترك" في تقرير عن اتصالات أجريت عبر دبلوماسي تركي سابق مع المسؤولين الأتراك لتأمين لجوء المسؤولين الأفغان.

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