الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: لندن ستعمل مع حركة طالبان إذا اقتضت الحاجة

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة تركية: مسؤولون أفغان غادروا بلادهم عبر طائرات تركية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-08-2021

شاهد بالوثيقة.. محكمة أمريكية تنظر في دعوى من المكسيك ضد صانعي أسلحة أمريكيين

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-08-2021

خلال الٰـ24 ساعة الماضية... العراق يسجل حالة وفاة واحدة و6121 إصابة بكورونا

وقفات في محافظة صنعاء إحياء لذكرى عاشوراء