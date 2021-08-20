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صحيفة أميركية تهاجم الاحتلال وتصف جيشه بـ'جيش تطهير عرقي'

صحيفة أميركية تهاجم الاحتلال وتصف جيشه بـ'جيش تطهير عرقي'
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصفت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه "جيش تطهير عرقي".

العالم - الاحتلال

ونشرت "التابلويد" الأميركية ، مقالا، انتقدت فيه الممثلة "مايم بياليك"، (اختيرت كمقدمة جديدة لبرنامج "جبرتي" الأكثر شهرة بأمريكا)، إثر تبرعها عام 2014، لشراء واقيات ضد الرصاص لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه بجيش "التطهير العرقي".

وتعرضت الصحيفة، لحملة ضغط من قبل "اللوبي الإسرائيلي" في الولايات المتحدة الاميركية، وعلى إثر ذلك استبدلت وصف جيش التطهير العرقي، باقتباس من "تقرير هيومن رايتس ووتش، الصادر في أبريل/ نيسان 2021"، وجاء فيه، إن "بعض تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد"، وفق ما نقلت وكالة "وفا".

وردًا على الحملة، غرد مؤلف المقال، تيرهاكا لوف، على تويتر قائلا: "الصهيونية هي تعبير عن نظرية تفوق العرق الأبيض العنصرية".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة هجومات على قطاع غزة، خلال الأعوام الماضية، آخرها العدوان في 10 مايو/ أيار الجاري، والذي أسفر عن استشهاد 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا و39 سيدة، وإصابة المئات.

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صحيفة أميركية تهاجم الاحتلال وتصف جيشه بـ'جيش تطهير عرقي'

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