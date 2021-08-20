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واشنطن تفرض عقوبات على 9 أشخاص ومؤسستين في روسيا على خلفية حادثة "تسميم" المعارض نافالني

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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