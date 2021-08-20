الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. احياء مراسم يوم عاشوراء في مدينتي نبل والزهراء في سوريا

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينتا نبل والزهراء بريف حلب الشمالي مسيرة عاشورائية حاشدة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام حيث حمل المشاركون الأعلام والرايات الحسينية وجابت المسيرة شوراع المدينتين لتجديد البيعة و الولاء لمبادئ سيد الشهداء واهل بيته وأصحابه

العالم - مراسلون

بكلمات الحزن والاسى على مصاب سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم انطلقت مسيرة حاشدة في مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، حيث جابت المسيرة شوراع المدنتين وصولاً إلى روضة الشهداء.

حمل المشاركون في المسيرة الإعلام الحسينية والرايات مبرزين من خلالها الشعارات المناصرة للامام الحسين(ع) مؤكدين سيرهم على نهج الإمام وآل بيته وتخليد الذكرى كنهجٍ ومدرسةٍ تتعلموا منها الأجيال على مدى التاريخ.

إحياء المسيرة الحسينية مع الالتزام بالتوجيهات الصحية، يظهر وعي المشاركين الذين يسلكون نهج سيد الشهداء، والتأكيد على المضي قدماً على درب آل البيت عليهم السلام.

تجديد البيعة والولاء ما بين الحزن والمواساة في كل عام ستبقى خالدة في قلوب وعقول الاجيال على مدى التاريخ.

روابط ذات صلة

وقفات في محافظة صنعاء إحياء لذكرى عاشوراء

المشاركون في العزاء الحسيني بكربلاء يرفعون صور الشهيد سلیماني

شاهد: مفهوم السياسة في النهج الحسيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة أميركية تهاجم الاحتلال وتصف جيشه بـ'جيش تطهير عرقي'

شاهد.. احياء مراسم يوم عاشوراء في مدينتي نبل والزهراء في سوريا

صحيفة تركية: مسؤولون أفغان غادروا بلادهم عبر طائرات تركية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-08-2021

شاهد بالوثيقة.. محكمة أمريكية تنظر في دعوى من المكسيك ضد صانعي أسلحة أمريكيين

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-08-2021