شاهد.. احياء مراسم يوم عاشوراء في مدينتي نبل والزهراء في سوريا

العالم - مراسلون

بكلمات الحزن والاسى على مصاب سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم انطلقت مسيرة حاشدة في مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، حيث جابت المسيرة شوراع المدنتين وصولاً إلى روضة الشهداء.



حمل المشاركون في المسيرة الإعلام الحسينية والرايات مبرزين من خلالها الشعارات المناصرة للامام الحسين(ع) مؤكدين سيرهم على نهج الإمام وآل بيته وتخليد الذكرى كنهجٍ ومدرسةٍ تتعلموا منها الأجيال على مدى التاريخ.



إحياء المسيرة الحسينية مع الالتزام بالتوجيهات الصحية، يظهر وعي المشاركين الذين يسلكون نهج سيد الشهداء، والتأكيد على المضي قدماً على درب آل البيت عليهم السلام.



تجديد البيعة والولاء ما بين الحزن والمواساة في كل عام ستبقى خالدة في قلوب وعقول الاجيال على مدى التاريخ.



