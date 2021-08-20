الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لماذا يعد العدوان الاخير على سوريا "حلاوة روح" لكيان منهزم؟

لماذا يعد العدوان الاخير على سوريا
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

فيما يراقب كيان الاحتلال الصهيوني هزيمة راعيته امريكا في افغانستان، مستذكرا هزيمته في معركة سيف القدس، اقدم على تنفيذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص في سوريا.

العالم – كشكول

هذا العدوان الإسرائيلي الغادر الجديد يأتي في إطار سياسات إجرامية ممنهجة ويهدف منها لاطالة امد الحرب الارهابية على سوريا، فكيان الاحتلال الصهيوني يخشى على وجوده في المنطقة نظرا لتنامي روح المقاومة فقد حققت معركة سيف القدس خلال 11 يوما انتصارات كبيرة على الاحتلال كما ان اعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سفينة ايرانية محملة بالمحروقات ستبحر باتجاه السواحل اللبنانية، يمثل ضربة قوية لمخططات الادارة الامريكية والكيان الصهيوني في لبنان ومثل هزيمة لاجنداتهم ما اجبرهم على التراجع عن موقفهم من فرض حصار خانق على لبنان الذي هو السبب الرئيس عما آلت اليه الاوضاع في البلاد.

في ظل هذا الوضع المرتبك يراقب كيان الاحتلال الاوضاع في افغانستان وهزيمة الادارة الامريكية وعدم قدرتها على نجدة حلفاءها الامر الذي دفع الكيان الصهيوني لشن عدوانه على سوريا في محاولة اثبات قدراته، لكن هذا العدوان منيا بالفشل حيث تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وفي المقابل فقد كشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية، إن صاروخاً أطلقته قوات الدفاع الجوي السوري، من نوع SA-5، لاحق طائرة حربية 'إسرائيلية' كانت تحلق في سماء سوريا. وأضافت الصحيفة، أن الصاروخ التابع لمنظومة الدفاع الجوي روسية الصنع S-200 لاحق الطائرة 'الإسرائيلية'، وانفجر قرب الحدود مع الأردن.

من المؤكد ان السلوك العدواني للاحتلال الصهيوني، والذي كان القصف على سوريا الليلة أحد حلقاته، هو سبب حقيقي للتوتر في المنطقة.لذلك فقد طالبت سوريا مجدداً مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وضرورة مساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي عن إرهابه وجرائمه.

من جانبها قامت لبنان الذي استخدمت اجوائها لشن العدوان بإرسال شكوى عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي‎ تتعلق بالخروق الاسرائيلية، وتطالب بضرورة ردع الاحتلال عن القيام بهذه الخروق مجدداً.

وعليه فان هذا العدوان السافر سوف يجني كيان الاحتلال ثماره واولها هو تاكيد ضعف قدراتها امام تنامي قدرة الدفاعات الجوية السورية واعادة تاكيد ان اسطورة "الجيش الكيان الذي لا يقهر" قد نسفت كليا وان استمرار كيان الاحتلال في اعتداءاتها الإرهابية لن ينجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش السوري وحلفائه كما لن ينجح في ثنيهم عن محاربه اذرعه الارهابية بأسمائها المتعددة وباقي المجموعات الإرهابية شريكة كيان الاحتلال والادارة الأمريكية في الإرهاب.

روابط ذات صلة

سوريا تدين الاعتداءات الصهيونية وتطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة

حماس تعلق على العدوان الاسرائيلي الاخير على سوريا

نبيه بري: استخدام الاحتلال لأجوائنا عدوان موصوف على لبنان وسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن: نحن على اتصال دائم مع حركة 'طالبان' بينما نواصل عمليات الإجلاء

لودريان يؤكد حرص باريس على إجلاء الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان

شاهد بالفيديو... شرطة كولومبيا تعتقل رئيس عصابة المخدرات خلال حفل زفافه

وزير صحة تركيا: سلالة 'دلتا' مسؤولة عن 90% من إصابات كورونا الحالية

إثيوبيا تنفي اتهامات أميركا بمنعها إيصال مساعدات إلى تيغراي

200 شخصية أفريقية تطالب إسقاط عضوية 'إسرائيل' في الاتحاد الأفريقيّ