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استاذ جامعي ايراني: عندما بدأنا انتاج اللقاحات رفعت أميركا عنا حظر شراء الادوية واللقاحات

استاذ جامعي ايراني: عندما بدأنا انتاج اللقاحات رفعت أميركا عنا حظر شراء الادوية واللقاحات
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال استاذ جامعي ايراني، ان من الواضح اننا عندما بدأنا انتاج اللقاحات، رفعت أميركا عنا حظر شراء الادوية واللقاحات، مشيرا الى تكرار هكذا تجربة مع البنزين، حيث كانت واشنطن فرضت حظر توريد البنزين الى ايران، وبعد ان حققت الاكتفاء الذاتي انفتحت ابواب توريد البنزين.

العالم- ایران

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، وتعليقا على أنه يقال بعد ان حصل لقاح بركت ترخيص الاستخدام الطارئ ووعد المسؤولون بانتاج 50 مليون جرعة حتى نهاية الصيف، بادر المصدرون بمن فيهم الصين الى زيادة صادرات اللقاح الى ايران حتى ان اميركا رفعت الحظر عن الدواء ونقل الاموال لشراء الادوية، قال الاستاذ الجامعي عبدالمجيد شيخي: هذه قضية واضحة، فعندما بدأنا خط انتاج اللقاح، بادروا لبيعنا اللقاحات بشكل واسع. وقبل ذلك حصل مثل هذا في قضية البنزين، فبعد ان ازداد انتاجنا من البنزين واصبح لدينا فائض، اعلنوا عن استعدادهم لبيعنا البنزين حتى بسعر أرخض، وقبل ذلك كانوا يكرهون ذلك بشدة.

وأضاف هذا الخبير الاقتصادي، انه حتى الدول التي لا تواكب أميركا، كانت لديها مشكلة في نقل العملة الصعبة، وبعضها ورغم استعدادها للصادرات ولكن مشكل نقل العملة الصعبة لم تكن تسمح بذلك.

وبين شيخي ان انتاج اللقاح في الداخل رفع العديد من العقبات، وقال: حتى ان اميركا قامت برفع الحظر على شراء الادوية ونقل العملة الصعبة بعد تدشين خط انتاج اللقاحات في ايران.

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