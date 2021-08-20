شاهد..الآلاف يتظاهرون في محافظة المهرة رفضا لتواجد القوات الأجنبية

العالم - اليمن

وأفاد مصدر محلي بالمحافظة لقناة العالم ان التظاهرة الحاشدة شارك فيها مشائخ ووجهاء وزعامات قبلية من أبناء المحافظة وطالبت بالخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية من المحافظة.

وردد المتظاهرون هتافات تندد بالإحتلال السعودي البريطاني للمطار والمنفذ والمواقع الحيوية بالمحافظة وتدعو لمواصلة النضال حتى خروج جميع الجنود الأجانب.

وأكدت قبائل المهرة ان لاشرعية لإي تواجد أجنبي بالمحافظة ..وانها ستعتبر القوات البريطانية والسعودية قوات إحتلال.

وكانت مصادر اعلامية قد كشفت عن وصول العشرات من الجنود البريطانيين الى مطار الغيظة بالمهرة والذي تسيطر عليه قوات سعودية.