الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..الآلاف يتظاهرون في محافظة المهرة رفضا لتواجد القوات الأجنبية

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

خرج الآلاف من أبناء محافظة المهرة اليمنية اليوم في تظاهرة حاشدة بساحة الأحرار بمدينة الغيظة عاصمة المحافظة رفضا لتواجد القوات البريطانية والسعودية.

العالم - اليمن

وأفاد مصدر محلي بالمحافظة لقناة العالم ان التظاهرة الحاشدة شارك فيها مشائخ ووجهاء وزعامات قبلية من أبناء المحافظة وطالبت بالخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية من المحافظة.

وردد المتظاهرون هتافات تندد بالإحتلال السعودي البريطاني للمطار والمنفذ والمواقع الحيوية بالمحافظة وتدعو لمواصلة النضال حتى خروج جميع الجنود الأجانب.

وأكدت قبائل المهرة ان لاشرعية لإي تواجد أجنبي بالمحافظة ..وانها ستعتبر القوات البريطانية والسعودية قوات إحتلال.

وكانت مصادر اعلامية قد كشفت عن وصول العشرات من الجنود البريطانيين الى مطار الغيظة بالمهرة والذي تسيطر عليه قوات سعودية.

روابط ذات صلة

شاهد.. وصول قوات بريطانية الى المهرة اليمنية يثير غضب اليمنيين

بريطانيا وشغف الإستعمار..المهرة اليمنية وجهتها الجديدة

شاهد: غضب رواد التواصل من وصول القوات البريطانية الى اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن: نحن على اتصال دائم مع حركة 'طالبان' بينما نواصل عمليات الإجلاء

لودريان يؤكد حرص باريس على إجلاء الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان

شاهد بالفيديو... شرطة كولومبيا تعتقل رئيس عصابة المخدرات خلال حفل زفافه

وزير صحة تركيا: سلالة 'دلتا' مسؤولة عن 90% من إصابات كورونا الحالية

إثيوبيا تنفي اتهامات أميركا بمنعها إيصال مساعدات إلى تيغراي

200 شخصية أفريقية تطالب إسقاط عضوية 'إسرائيل' في الاتحاد الأفريقيّ