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بايدن: أمريكا تراقب عن كثب تحسبا لأي هجمات إرهابية محتملة داخل أو قرب مطار كابول

الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

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