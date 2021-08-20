شاهد.. ارباك حلفاء أمريكا وترحيب الشارع اللبناني بالسفينة الايرانية

العالم - مراسلون

خطف اعلان امين عام حزب الله عن بدأ ابحار اول سفينة ايرانية محملة بالنفط الى لبنان الاهتمام الرسمي والشعبي وسط ارباك امريكي وامتعاض بعض القيادات السياسية التي تدور في فلكه ليمثل اعلان السيد حسن نصرالله اولى خطوات وقف مسلسل اذلال الناس بسبب ازمة المحروقات الخانقة نتيجة الصلف والحصار الذي تفرضه واشنطن على الشعب اللبناني.

هذا في وقت رات الاوساط السياسية ان خطوة حزب الله تاتي في سياق ترسيخ القيم الانسانية والوطنية وحرص المقاومة حفظ كرامة المواطن دون تفريق بين منطقة وطائفة.

الاوساط المتابعة وضعت اعتراض البعض على خطوة حزب الله في خانة استمرار التآمر على اللبنانيين متساءلة عن انكفاء الدول التى تزعم الصداقة والاخوة للبنان وشعبه في وقت رحب فيه المواطنون بما اسموه الغيث الذي ينجيهم من الظمأ.

يذكر ان لبنان يعيش منذ اشهر في دوامة ازمة مفتعلة للمواد الحيوية وابرزها المحروقات التي اثرت على العديد من القطاعات وخاصة المشافي ومعامل الامصال والافران ما جعل طوابير السيارات تمتد لمئات الامتار امام محطات الوقود نتيجة احتكار الشركات واقفال بعضها من جهة وقرار مصرف لبنان رفع الدعم المفاجئ من جهة اخرى ما حدا برئيس الجمهورية باحالة الملف لمجلس النواب لمناقشة قرار رياض سلامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات على الامن الاجتماعي والمعيشي للبنانين.

ما عاد مسموحا بعد اليوم اذلال الناس وارتهانهم بمعيشتهم فان وعد وفى وان قال فعل ومن ركب سفينته نجا ومن تخلى فلن يعصمه الامريكيون.