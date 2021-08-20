الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

لودريان يؤكد حرص باريس على إجلاء الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان

لودريان يؤكد حرص باريس على إجلاء الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن بلاده عازمة على إجلاء المواطنين الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان بعد تولي حركة "طالبان" زمام السلطة.

العالم _ أوروبا

وكتب في تغريدة: "خلال الاجتماع الوزاري لدول حلف الناتو، شددت على أولويتنا المطلقة المتمثلة في إجلاء المواطنين الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر، الذين يجب علينا حمايتهم. يتم تسخير كل جهودنا لتحقيق هذه الغاية".

وأضاف أنه "في ظل الظروف الكارثية التي يصعب خلالها الوصول إلى مطار كابل، طلبت تعزيز التنسيق بين الحلفاء الموجودين هناك لتسهيل وتسريع عمليات الإجلاء".

وتابع قائلا: "بعد الأولويات المطلقة لعمليات الإجلاء، سيتعين على الناتو المساعدة في إدارة تحديات الأزمة الأفغانية: خطر عودة الإرهاب، والاحتياجات الإنسانية، والاستقرار الإقليمي".

روابط ذات صلة

انتزاع 3 مناطق في ولاية بغلان شمالي أفغانستان من 'طالبان'

باكستان تستأنف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الأفغانية

موسكو ترى أن واشنطن ستتخلى عن أوكرانيا عاجلا أم آجلا

الناتو يعلن إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاقم الأزمة اللبنانية والاحتمالات المفتوحة

بانوراما.. المقاربة الغربية للواقع الافغاني الجديد وتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر

بالفيديو.. كيف يقرأ قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان؟

بايدن: نحن على اتصال دائم مع حركة 'طالبان' بينما نواصل عمليات الإجلاء

لودريان يؤكد حرص باريس على إجلاء الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان

شاهد بالفيديو... شرطة كولومبيا تعتقل رئيس عصابة المخدرات خلال حفل زفافه