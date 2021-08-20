لودريان يؤكد حرص باريس على إجلاء الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان

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وكتب في تغريدة: "خلال الاجتماع الوزاري لدول حلف الناتو، شددت على أولويتنا المطلقة المتمثلة في إجلاء المواطنين الفرنسيين والأفغان المعرضين للخطر، الذين يجب علينا حمايتهم. يتم تسخير كل جهودنا لتحقيق هذه الغاية".

وأضاف أنه "في ظل الظروف الكارثية التي يصعب خلالها الوصول إلى مطار كابل، طلبت تعزيز التنسيق بين الحلفاء الموجودين هناك لتسهيل وتسريع عمليات الإجلاء".

وتابع قائلا: "بعد الأولويات المطلقة لعمليات الإجلاء، سيتعين على الناتو المساعدة في إدارة تحديات الأزمة الأفغانية: خطر عودة الإرهاب، والاحتياجات الإنسانية، والاستقرار الإقليمي".